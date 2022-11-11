Названа дата суда над россиянином за использование дрона в Норвегии СМИ: в Норвегии 29 ноября состоится суд над россиянином за использование дрона при съемке

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Прокуратура Норвегии предъявила обвинение гражданину РФ бизнесмену Андрею Якунину, задержанному за несанкционированную съемку, сообщает газета Nordlys. Ведомство считает, что он виновен в использовании беспилотника, судебное заседание назначено на 29 ноября.

По версии прокуратуры, россиянин управлял дроном в семи разных местах Западной Норвегии в период между 13 и 22 октября. Его задержали после съемки в Улленсванге.

Мы получили решение суда сегодня вечером и приняли к сведению, что Апелляционный суд постановил о нахождении Якунина под стражей до основного слушания 29 ноября. Сейчас мы внимательно изучим аргументацию Апелляционного суда, — заявил адвокат Якунина.

Ранее стало известно, что полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, до этого также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн.