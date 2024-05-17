Назван главный враг принца Гарри в королевской семье Daily Telegraph: принц Уильям является главным противником примирения с Гарри

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Принц Уильям и герцог Гарри

Принц Уэльский Уильям является главным противником примирения членов королевской семьи с герцогом Сассекским Гарри, сообщил один из бывших сотрудников дворца в беседе с Daily Telegraph. По его словам, король Карл III при этом рад видеть детей вместе, однако старший сын мешает ему наладить отношения с младшим.

Есть распространенное заблуждение об Уильяме и Гарри. Это с Уильямом часто было трудно работать, и это Уильям мешает отцу нормально примириться с Гарри, — рассказал бывший сотрудник.

Знакомый принца Уильяма также подтвердил, что он враждебно настроен по отношению к младшему брату. Именно поэтому король не может «расстелить красную дорожку» и позвать принца Гарри в Балморал, как бы ему этого ни хотелось, добавил он в беседе с Daily Beast.

Друг Карла III при этом отметил, что король не очень хорошо относится к сыну. По его словам, монарху не понравилось, что в мемуарах Гарри упоминалась его супруга Камилла. Из-за этой обиды он избегает встреч.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прилетел в родную страну, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину запуска Игр непобежденных. Герцог Сассекский отклонил приглашение короля Великобритании Карла III погостить во дворце.