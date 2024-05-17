Назван член королевской семьи, возглавивший рейтинг нелюбимых знаменитостей The Mirror: Меган Маркл возглавила рейтинг самых нелюбимых знаменитостей

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Жена принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, заняла первое место в рейтинге самых нелюбимых в мире знаменитостей, сообщает The Mirror. Младший сын Карла III занял четвертое место. При составлении рейтинга учитывались поисковые запросы пользователей, сделанные за весь 2023 год.

Как пишет издание, второе место заняла экс-супруга актера Джонни Деппа Эмбер Херд. На третьем расположилась телеведущая Эллен Дедженерес. В десятку также вошли бизнесвумен и телезвезда Ким Кардашьян, рэп-исполнитель Канье Уэст, американский певец Крис Браун и основатель социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) Марк Цукерберг.

Ранее большинство британцев выбрали Кейт Миддлтон любимым членом королевской семьи. За нее отдали голоса 63% опрошенных. Принцесса Уэльская сместила своего супруга принца Уильяма, который многие годы лидировал в этом рейтинге. Согласно текущему исследованию, к нему благосклонны 62% поданных.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл существенно отстали от других членов семьи. Так, только 29% участников опроса сочли герцога Сассекского «положительным», за герцогиню проголосовали 28%. Самым нелюбимым членом монаршей семьи британцы назвали принца Эндрю. К герцогу Йоркскому выразили благосклонность всего 14% участников исследования.