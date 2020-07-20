Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше

https://static.news.ru/photo/0df170e4-c9af-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Подлодка «Краснодар» Фото: Mil.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Военные Великобритании потеряли российскую подлодку «Краснодар», которую ранее зафиксировали в районе пролива Ла-Манш. С их стороны до сих пор не поступили сообщения о сопровождении судна французским или британским флотом.

Подлодка класса «Варшавянка», которая направляется из Средиземного моря в Балтийское на плановый ремонт, спустя несколько часов после захода в пролив достигла самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. С тех пор о ней ничего не слышно, констатирует американское издание Forbes.

Издание указывает на то, что «Краснодар» идёт в надводном режиме в сопровождении морского буксира. Такое часто практикуется неатомными подводными лодками в транзитных переходах.

Вместе с тем, как указывают журналисты, НАТО всё больше беспокоят небольшие хитрости, к которым прибегает Россия для осуществления переброски своих судов. Дело в том, что «Краснодар» базируется в Чёрном море. Подлодка может покидать этот регион лишь в соответствии с международной Конвенцией Монтрё. Однако документ предусматривает, что корабли могут покидать регион для проведения ремонтных работ, чем регулярно и пользуется Россия.

В мае 2017 года, когда «Краснодар» в предыдущий раз проходил через Ла-Манш, его сопровождал эскорт Королевского флота. Однако на этот раз ситуация, судя по всему, иная. Российская подводная лодка с крылатыми ракетами, которая вошла в Балтийское море 9 июля, не получила никакого сопровождения со стороны НАТО. При этом британские военные, как и их коллеги из Франции и Нидерландов, не могли не знать о приближении субмарины, отмечает издание.

Весной 2019 года, как писал NEWS.ru, российское Минобороны через суд взыскало с двоих офицеров ущерб за «навигационное происшествие», произошедшее в 2016 году во время учений в Балтийском море. Тогда «Краснодар» столкнулся с иностранным судном. Другой корабль практически не пострадал, у подлодки был сломан перископ.