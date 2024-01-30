Настоятеля УПЦ осудили за «прокремлевские» нарративы во время службы Священника УПЦ отправили в тюрьму за «прокремлевские» нарративы во время службы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата отправили в тюрьму за «прокремлевские» нарративы во время службы и в общении с прихожанами, сообщила Служба безопасности Украины. По ее данным, в соцсетях он называл спецоперацию гражданской войной.

Кроме того, по данным СБУ, священник «восхвалял» участников пророссийского движения в Донбассе в 2014 году. Речь идет о Михаиле Толстых (позывной Гиви), Арсене Павлове (позывной Моторола) и Александре Захарченко.

До этого настоятелю удавалось скрываться от СБУ в нескольких украинских областях, однако его задержали и обвинили по двум статьям Уголовного кодекса. С учетом сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) был заблокирован в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что это связано с неоднократным размещением запрещенного контента на площадке. В частности, там распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».