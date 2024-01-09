Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокирован в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что это связано с неоднократным размещением запрещенного контента на площадке, передает «Интерфакс». В частности, там распространялись материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в связи с неоднократным размещением запрещенного контента, — сообщили в РКН.

Ранее сторонники отделившейся ПЦУ устроили погром в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. На кадрах видны разбитые в окнах стекла, частично проломлена входная дверь в здание, на земле разбросан строительный мусор.

Осенью Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По словам депутата парламента Украины Ярослава Железняка, законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.

Как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уничтожение УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию. Он добавил, что во многих странах православные россияне становятся объектом притеснения и даже травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры.