Наркоторговка изнасиловала зависимого от веществ подростка Британка сняла на видео изнасилование задолжавшего ей наркозависимого подростка

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В Великобритании 21-летняя местная жительница Эмили Хедиган предстала перед судом за изнасилование 12-летнего подростка, которое она сняла на видео, передает The Mirror. Она признала себя виновной в восьми правонарушениях. При этом на допросе девушка заявляла, что делала это под принуждением.

Преступления были раскрыты только тогда, когда в телефоне подозреваемой были обнаружены видео и фотографии насилия. Их она продавала, а вырученные средства использовала в счет долга подростка.

25 апреля Королевский суд Лидса приговорил ее к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Она останется в реестре лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, на всю жизнь.

Ранее в Калифорнии 46-летняя учительница Мишель Солис не стала отрицать, что в июне 2021 года имела интимную связь с 14-летним школьником в закрытом классе. Против нее было возбуждено уголовное дело, оно рассматривается в Верховном суде округа Бьютт, расположенного на севере штата.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.