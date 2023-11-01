«Нам очень важно»: Макрон озаботился уроками французского в Казахстане Макрон призвал вернуть уроки французского языка в школы Казахстана

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан

Парижу важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. По его словам, которые приводит Tegrinews.kz, Елисейский дворец готов приложить все усилия, чтобы изменить текущее положение дел и двигаться в направлении развития связей между странами.

Конечно, хотелось бы, чтобы больше было и культурных связей. Мы очень хотели бы развивать эту грань наших отношений. Хочется, конечно, пойти намного дальше. <...> Нам, например, очень важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы. Мы готовы приложить все усилия, чтобы изменить положение дел, — отметил Макрон.

Президент также добавил, что рад возобновлению сотрудничества между Францией и Казахстаном. Очень важно, чтобы в сфере образования присутствовала студенческая мобильность, заметил он. Одним из способов ее достижения Макрон назвал открытие французско-казахстанского университета.

Ранее Токаев назвал историческим визит президента Франции в Казахстан. По его словам, сотрудничеству между двумя странами необходимо придать дополнительный импульс.