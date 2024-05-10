Найдена могила наемника из Польши, снимавшего убийство российского военного РИА Новости: в Польше найдена могила ставшего наемником в ВСУ актера Шереметы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могила польского наемника Януша Шереметы, которого ликвидировали на Украине, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства, сообщает РИА Новости. Мужчина завербовался в иностранный легион ВСУ в начале марта 2022 года, ранее он учился на актера. Он публиковал в соцсетях видео с убийством российского военного.

Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год, — написано на черной могильной плите.

Часть аккаунтов в соцсетях наемника зачищена. Однако в Instagram (деятельность запрещена в РФ) до сих пор остается ролик, в котором за кадром можно услышать его голос. Предполагается, что поляк снимал, как добивали российского военного в подбитой БМП.

Также сообщалось, что отец погибшего в зоне спецоперации на Украине колумбийского наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса призвал МИД страны ускорить процесс вывоза тела его сына на родину. По информации СМИ, в украинской армии пообещали сделать это через четыре недели.

Наемник погиб 8 мая. Он отправился в зону спецоперации, когда узнал о необходимости в солдатах и высоких зарплатах, рассказал отец 24-летнего колумбийца.