Над Варшавой впервые развернули американское ПВО

Фото: Aaron Henson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Система противоракетной обороны впервые в истории развернута над Варшавой, заявил польский министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, которые приводит РИА Новости, расчеты ПВО начнут нести боевое дежурство с 6 октября. Основой системы является американский комплекс Patriot.

Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона — первый раз в истории, — сказал Блащак.

Ранее стало известно, что Польша впервые отремонтировала танк Leopard 2 на своей территории для Украины. Тяжелая техника получила повреждения в зоне боевых действий. В концерне уточнили, что танк уже был передан обратно на Украину.

До этого министерство обороны Польши выразило готовность открыть на своей территории масштабный сервисный хаб. Он занимается ремонтом и обслуживанием танков Leopard, переданных Украиной из зоны боевых действий. Хаб расположен на заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах.

До этого издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Райснера сообщило, что украинские войска потеряли не менее трети переданных им танков Leopard. По словам военного, ожидания от применения ВСУ немецкой техники оказались несколько завышенными. Вместе с тем он добавил, что оказываемая Украине помощь слишком незначительна.