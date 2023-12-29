«Нацист по сути»: правда ли Зеленский купил виллу Геббельса, сколько стоит The Intel Drop: Зеленский купил секс-виллу Геббельса за €8 млн

Фото: Jürgen Ritter via imago-images.de/Global Look Press

Бранденбург. Вилла Геббельса на озере Богензее

Президент Украины через связанную компанию приобрел в Германии необычную недвижимость — виллу министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Что связывает Зеленского с нацистом, почему вилла в Богензее получила скандальную известность, сколько за нее заплатил Зеленский?

Кто купил виллу Геббельса

По данным исландского портала The Intel Drop, компания Film Heritage Inc, которая связана с Зеленским, приобрела бывшую виллу Геббельса за €8,12 млн.

Как сообщила в своем YouTube-канале сотрудник агентства недвижимости BIM Сабина Мелс, сделка состоялась в октябре. Участница германского «антифашистского сопротивления» опубликовала выдержку из договора о покупке недвижимости.

Имена непосредственных участников сделки не раскрываются.

Что за вилла Геббельса в Богензее

Имение на берегу озера Богензее было подарено Гитлером своему начальнику пропаганды на день рождения в 1936 году. Йозеф Геббельс получил не просто виллу, а большое поместье в лесах к северу от Берлина. Там расположен комплекс из нескольких крупных зданий, где находились киностудии компании UFA, которая частично финансировала строительство, и бараки для охранявших рейхсминистра солдат СС.

В Третьем рейхе вилла Геббельса получила скандальную славу, поскольку стала для рейхсминистра пропаганды местом встреч с женщинами. В частности, в Богензее жила чешская актриса Лида Баарова, которая в течение двух лет была любовницей Геббельса и стала причиной серьезных разногласий с его женой Магдой.

Фото: Volker Hohlfeld via imago-images.de/Global Look Press Бранденбург. Вилла Геббельса на озере Богензее

После разгрома Германии во Второй мировой войне поместье Геббельса перешло под управление Союза свободной молодежи ГДР, а после воссоединения Западной и Восточной Германии было заброшено. По данным The Jerusalem Post, к 2018 году поместье оставалось незанятым в течение двух десятилетий. Неподалеку от него находится также заброшенный комплекс, известный как «бункер Хонеккера» (генсека ГДР с 1971 по 1989 год).

В дальнейшем НКО LKC Bogensee в 2021 году планировало создать в поместье Геббельса «экодеревню» для художников и людей искусства с коммунальным жильем, веганским рестораном, театром и «музеем толерантности», созданным «с учетом потребностей людей с инвалидностью и мигрантов».

Правда ли Зеленский купил виллу Геббельса

Компания Film Heritage Inc., зарегистрированная в государстве Белиз, действительно связана с Владимиром Зеленским. Об этом стало известно в 2021 году, когда президент Украины стал фигурантом масштабного антикоррупционного расследования «Досье Пандоры» (Pandora Papers), которое выявило сотни компаний и фирм в офшорах и связанных с политиками на всех континентах.

По закону президент Украины обязан достоверно задекларировать свои активы и не имеет право владеть активами в офшорных юрисдикциях. По данным The Guardian, прежде чем стать президентом, в 2019 году Зеленский передал права на активы в корпорации Maltex Multicapital бизнес-партнеру по «Кварталу 95» Сергею Шефиру. Однако после выборов выяснилось, что Maltex продолжает выплачивать дивиденды Зеленскому и его жене через Film Heritage Inc. Шефир и другие бизнес-партнеры президента Украины отказались комментировать эту ситуацию.

Появление «Досье Пандоры» нанесло удар по репутации Зеленского, отмечает The Guardian, поскольку в предвыборной программе он обещал именно бороться с коррупцией, в том числе заняться ликвидацией офшорных активов украинской элиты.

Киев не комментировал сделку по покупке виллы Геббельса.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Как комментируют покупку виллы Геббельса в России

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «возмутительной вещью» сообщения о покупке компанией Зеленского поместья Йозефа Геббельса. Он отметил, что это выглядит особо некрасиво после того, как президент Украины неоднократно отрицал существование нацизма в своей стране и ВСУ.

«Это характеризует Зеленского как беспринципного человека, который только использует все то, что было с еврейским народом во время Великой Отечественной войны. На самом деле по его жизни, особенно когда стал президентом, видно, что сотрудничает с нацистами. Нацисты являются его основой политической деятельности, его опорой. По характеру Зеленского видно, что он с манией величия, и, возможно, это привело его к мысли о покупке виллы Геббельса. Геббельс понятно какую роль сыграл для еврейского народа. Он один из идеологов уничтожения евреев до Второй мировой войны и в период войны. Сам он [Зеленский] — нацист по своей сути», — заявил Цеков в беседе с NEWS.ru.

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