Национальный банк Украины снизил до 8% учётную ставку

https://static.news.ru/photo/8da597a6-8572-11ea-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Bank Of Ukraine/flickr.com

Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля. Об этом заявил глава регулятора Яков Смолий.

Правление Национального банка приняло решение снизить учётную ставку до 8%, — цитирует главу Нацбанка РИА Новости.

Уточняется, что максимальной (30%) учётная ставка Национального банка Украины была с марта по август 2015 года, а минимальной (6,5%) — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл её подъёма начался в октябре 2017 года, суммарно ставка увеличилась с 12,5% до 18% в сентябре 2018-го. А с апреля 2019 года началось снижение.

Как писал NEWS.ru, введение карантина на Украине в связи с распространением коронавируса окажет негативное влияние на экономику страны, сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его словам, ожидается уменьшение потребления и производстве, однако оценивать эффект от сложившейся ситуации необходимо в комплексе, в том числе с внешним спросом на украинскую продукцию. При этом он отметил, что сейчас называть какие-либо конкретные цифры преждевременно