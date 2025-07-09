Конфликт на Украине завершится победой России, когда у Киева иссякнут ресурсы, полагает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. На своей странице в социальной сети Х он уточнил, что это касается денег, боеприпасов и людей.

Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года, — написал он.

Ранее российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша заявил, что специальная военная операция на Украине подойдет к концу в 2025 году. По его словам, после этого в мире уже не будет никаких войн. Кваша объяснил это тем, что пропадает главная причина для их начала, а именно существование «тоталитарных двойников». По его словам, после 2025 года «каждый будет шлифовать свою избушку».

До этого экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в будущем страна может быть разделена на три части. По его словам, госграницы никогда не были стабильными и менялись много раз.