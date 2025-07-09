Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 20:19

На Западе предсказали исход конфликта на Украине

Аналитик Кошкович: конфликт закончится, когда у Украины иссякнут ресурсы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Конфликт на Украине завершится победой России, когда у Киева иссякнут ресурсы, полагает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. На своей странице в социальной сети Х он уточнил, что это касается денег, боеприпасов и людей.

Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена. Угадайте, чем завершится российско-украинский конфликт? Именно так, как все и предполагали 24 февраля 2022 года, — написал он.

Ранее российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша заявил, что специальная военная операция на Украине подойдет к концу в 2025 году. По его словам, после этого в мире уже не будет никаких войн. Кваша объяснил это тем, что пропадает главная причина для их начала, а именно существование «тоталитарных двойников». По его словам, после 2025 года «каждый будет шлифовать свою избушку».

До этого экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в будущем страна может быть разделена на три части. По его словам, госграницы никогда не были стабильными и менялись много раз.

Украина
Россия
СВО
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю огурцы с чесноком и укропом в литровой банке — секрет хруста
В Госдуме предложили оценивать работу полицейских с помощью QR-кода
Пользователи «Ростелеком» пожаловались на сбои
Ведущий «Кто хочет стать миллионером» начал стримить на Twich
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД России
«Новый тип политика»: Орбан дал неприятную характеристику Зеленскому
Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности
Стало известно о незавидной доле военкомов на Украине
«Испытывал сыновью привязанность»: в США раскрыли отношение Маска к Трампу
Танк-монстр «из фильма ужасов» пошел на прорыв фронта в зоне СВО
ЧВК «Вагнер» обвинили в планировании похищения известного иноагента
В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
«Торпедо» обвиняют в подкупе судьи: что будет с клубом, его выгонят из РПЛ?
Огненный дождь из 1 тыс. БПЛА: ситуация на фронтах СВО вечером 9 июля
На Западе предсказали исход конфликта на Украине
Беременная Галич похвасталась пикантной фотосессией со змеей
Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика рассказала о нем
Элиту ВСУ выбил один удар, Медведев vs Трамп, ад мигрантов: что дальше
Они завоевали сердца гурманов по всему миру: спагетти «Болоньезе»
Дальше
Самое популярное
Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.