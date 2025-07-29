Митингующие с плакатами против принятия закона о НАБУ в Одессе

Роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского является принятие закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил журналист The Washington Post Дэвид Игнейшес. По информации источников издания во властных кругах Киева, эта инициатива исходила от главы офиса президента Андрея Ермака и была направлена на подавление инакомыслия в правительстве.

Как отмечает обозреватель, данные шаги объясняют недавние кадровые перестановки в кабинете министров и давление на руководителя ГУР Кирилла Буданова. Игнейшес подчеркнул, что под давлением общественности украинскому президенту пришлось отступить от своих планов по ограничению полномочий антикоррупционных органов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что вероятное отсутствие голосов за новый законопроект президента Зеленского о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств будет свидетельством начала процесса смены власти. По его словам, отсутствие поддержки инициативы о НАБУ и САП покажет потерю главой государства контроля над парламентом.