https://static.news.ru/photo/f5de39f2-beb4-11e9-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Железнодорожный вокзал Донецка впервые с 2014 года начнет принимать и отправлять и поезда. Пока что — только пригородные. Они начнут курсировать с 19 августа.

Электрички будут ездить в подконтрольные самопровозглашённой Донецкой народной республике населённые пункты Мандрыкино и Еленовка. В пути предусмотрены все промежуточные остановки.

За сутки составы будут совершать по три рейса туда и обратно, сообщили в пресс-службе « Донецкой железной дороги ».

До начала вооружённого конфликта на востоке Украины Донецкий железнодорожный вокзал принимал более 60 поездов, в том числе из России. В 2012 году он был реконструирован и стал одним из самых современных в стране.

Ранее, как писал News.ru, «Украинские железные дороги» возобновили движение пригородных поездов на участке Мариуполь — Южнодонбасская. Оно также было прервано в 2014 году.