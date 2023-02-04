На Украину вернулись больше 100 военнопленных Помощник Зеленского Ермак подтвердил обмен пленными с Россией

Фото: t.me/ermaka2022

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил произошедший обмен пленными, о котором ранее заявили в Минобороны России. По словам помощника Владимира Зеленского, на родину вернулись 116 солдат ВСУ. Из них двое — офицеры, а 114 — рядовые и сержанты.

Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей. <...> Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов, — написал Ермак.

Как указал Ермак, среди вернувшихся бойцов 87 человек — представители ВСУ, двое из которых входят в состав Сил специальных операций (ССО). Кроме того, в списке военных значатся восемь военных из теробороны и шестеро солдат из Нацполиции.

Советник Зеленского отметил, что Киеву удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью. В ходе обмена российская сторона также передала тело погибшего добровольца Евгения Кулика, который служил во французском Иностранном легионе до начала СВО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что из украинского плена на родину вернулись 63 российских военных. Как подчеркнули в ведомстве, этого результата удалось добиться по итогам сложного переговорного процесса. В частности, заметили в министерстве, из плена были вызволены лица «чувствительной категории».