На украинско-венгерской границе нашли вагон с сотнями тел солдат ВСУ

Фото: dpsu.gov.ua

На границе Венгрии и Украины нашли рефрижераторный вагон с сотнями тел солдат ВСУ, пишет Metropol. По данным издания, объект находится под «строжайшим» военным надзором. Автор публикации отметил, что в подобных «вагонах-катафалках» может перевозиться около 500 трупов.

В тексте статьи утверждается, что пропагандистская команда президента Украины Владимира Зеленского очень серьезно подходит к вопросу похорон военнослужащих. Доходит до того, что украинские власти устанавливают определенное число разрешенных похорон в день. Киев в том числе регулирует скорость передачи сообщений о гибели военных их родственникам.

Издание предполагает, что в офисе Зеленского боятся паники среди украинского населения из-за гибели военных. В связи с этим власти страны закупают специальные рефрижераторные вагоны для складирования тел погибших солдат.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили три десантно-штурмовые бригады ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Он добавил, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях также были уничтожены около 150 бойцов ВСУ.