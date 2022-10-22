На Украине запретили деятельность 12 пророссийских партий

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Власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы, сообщает СБУ в своем Telegram-канале. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины. Кассационный административный суд отклонил ее апелляционную жалобу. Решение о запрете было принято на основании указа президента Владимира Зеленского.

Решение о запрете функционирования Социалистической партии Украины принято на основании указа президента и решения СНБО. <...> Речь, прежде всего, идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и обычных членов этого партийного объединения, — сказано в сообщении.

Ранее из-за поддержки России были запрещены «Оппозиционный блок», «Социалисты», партия «Справедливости и развития», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Союз левых сил», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

Украинский депутат Алексей Гончаренко 22 октября заявил о внесении в Верховную раду постановления о признании Белоруссии временно «оккупированной» территорией России. По его словам, проект уже находится на рассмотрении. Таким образом парламентарии планируют лишить кабмин президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности.