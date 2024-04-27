На Украине заметили, что закон о родных в РФ применим к Ермаку и Сырскому Азаров: законопроект о родственниках в РФ можно применить к Ермаку и Сырскому

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Александр Сырский

Законопроект о родственниках в России, принятый Верховной радой во втором чтении, можно применить к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и его советнику Михаилу Подоляку, обратил внимание бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что этот закон будет направлен против простых украинцев.

Получается, что Сырский, Ермак и Подоляк первыми пойдут на выход? Или их трогать не будут, потому что они свои? А как принято у киевского режима, направят действие этого закона против простых украинцев, чтобы найти повод для увольнения и отправки на фронт? — написал он.

Экс-премьер напомнил, как два года назад в украинских школах начали развешивать плакаты, на которых школьников просили рассказать учительнице, если в семье есть родственники в России. Он добавил, что даже после распада СССР 56% населения Украины имели родственников в России.

На Украине Верховная рада приняла во втором чтении, то есть фактически окончательно, закон, по которому любой гражданин Украины обязан будет сообщать в соответствующие инстанции и руководству о наличии родственников в России. Сокрытие информации должно привести к автоматическому увольнению злоумышленника без права обжалования такого решения в судах.