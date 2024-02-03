На Украине заговорили о военном ультиматуме Зеленскому Соскин: Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается снять Залужного

Фото: Dankihot /Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, на стороне высокопоставленного военнослужащего большая часть армии.

Большая часть армии, Генеральный штаб <...> будут на стороне Залужного. Естественно, они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: «Так ты сам иди в отставку», — считает Соскин.

По его словам, Зеленский не сможет поставить такое военного руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте. Соскин подчеркнул, что ни одно назначение президента Украины не было удачным.

Ранее сообщалось, что политическая ревность, которая могла подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к конфликту с главкомом ВСУ Валерием Залужным, оборачивается серьезными проблемами для и без того ослабевшей армии. По данным Bloomberg, опасный просчет Зеленского заключается в том, что увольнение генерала подорвет моральный дух войск на фронте.

Между тем политический эксперт Заур Смирнов предположил, что преемником Залужного на посту главкома ВСУ может стать действующий министр обороны Украины Рустам Умеров. Именно через него украинская переговорная группа в Стамбуле выступала с предложением о заморозке вопроса по статусу Крыма на 25 лет. По словам эксперта, данную кандидатуру может предложить американская сторона.