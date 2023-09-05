На Украине возник скандал из-за одежды школьниц «Мрия»: на Украине возник скандал из-за советских фартуков школьниц

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

В украинском городе Черновцы школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали скандал и негодование местных властей, сообщает Telegram-канал «Мрия». По его данным, о проблеме стало известно после того, как в центральном парке города школьниц встретила чиновница горсовета.

Декоммунизаторы нашли себе новую жертву: это школьницы в кружевных фартуках «советского образца». В центральном парке Черновцов заметили девушек в школьной форме времен СССР, и это сразу вызвало скандал, — отмечается в сообщении.

Девочек во время прогулки увидела чиновница городского совета Ирина Ткачук. Она потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. Чиновницу поддержали прохожие, начавшие грозить обращением в полицию и предъявлением обвинений родителям девочек.

При этом украинские юристы считают, что не существует документа, регламентирующего, в какой одежде ученики должны ходить в школу.

Ранее сообщалось, что на щит монумента «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР установили трезубец. Элементы герба СССР были демонтированы с памятника 1 августа. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.