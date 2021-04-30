На Украине требуют вписать бойню в Одессе в историю страны

https://static.news.ru/photo/9e016b10-ab1a-11eb-91b6-96000091f725_660.jpg Фото: Gail Orenstein/ZUMAPRESS.com/GLobal look Press

Парламентская партия Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Киева признать убийство людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе тяжелейшим преступлением за всю историю страны. Об этом говорится на сайте политсилы.

Семь лет назад 48 человек были сожжены в одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство, — указано в сообщении.

В партии обвинили Киев в бездействии и безразличии к горю семей погибших и пострадавших в результате той бойни. Власть вместо преследования экстремистов предпочитает заигрывать с радикалами, подчеркнули парламентарии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2 мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов, — говорится на сайте партии.

Политики вновь потребовали расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности исполнителей, а также политических вдохновителей преступления.

Примечательно, что в седьмую годовщину трагических событий Куликово поле в Одессе взяли под усиленную охрану. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

В мае прошлого года политический консультант и эрудит Анатолий Вассерман высказал мнение, что хотя виновники одесской трагедии пока не наказаны, справедливость обязательно восторжествует. По его словам, погром крышевали с самого верха украинской власти. Вассерман подчеркнул, что это видно по тому, что пожарные и полиция около часа не подходили к побоищу на Куликовом поле, «пока сами убийцы не насытились кровью».

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между активистами Антимайдана, футбольными фанатами и сторонниками Евромайдана. Палаточный городок активистов был разрушен, а Дом профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана, подожжён. Всего погибли 48 человек, более 250 пострадали.