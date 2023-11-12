На Украине родные мобилизованных потребовали вернуть их домой «Страна»: на Украине прошли акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции протеста с призывом демобилизовать военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года, прошли в ряде городов Украины, сообщает издание «Страна.ua». По имеющимся данным, в каждом из городов на митинги вышли по несколько десятков человек.

По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, акции состоялись в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Ранее подобные мероприятия проходили в Киеве и ряде областных центров страны.

На Украине 24 февраля 2022 года был введен режим военного положения. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В рамках указа мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны. 9 ноября 2023 года глава украинского государства продлил военное положение и мобилизацию до 14 февраля 2024 года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские власти намерены привлечь больше женщин в зону боевых действий для компенсации потерь. По данным NYT, в стране появились волонтерские движения, которые предлагают пройти обучение навыкам ведения боя только женщинам. Издание отмечает, что мобилизация и обучение женщин необходимы, поскольку многие добровольцы уже «погибли или получили ранения», а «мужчины все чаще уклоняются от призыва».