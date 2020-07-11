На Украине решили отменить ограничение зарплат чиновникам

https://static.news.ru/photo/32bf73b8-c387-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Chuprina/wikipedia.com

Верховная Рада Украины 13 июля рассмотрит предложение по отмене зарплат чиновников, которое было введено на период пандемии коронавируса.

13 апреля в стране вступила в силу норма по ограничению зарплат для государственных служащих. Её принятие инициировал президент страны Владимир Зеленский, который 10 апреля попросил парламентариев проголосовать за установление придельной суммы зарплат для госслужащих на уровне десяти минимальных заработных плат, что составило 47 тысяч гривен (80 тысяч рублей).

Теперь депутатам предложили проголосовать за утверждение этой нормы на срок до трёх месяцев со дня применения. Если парламент одобрит это распоряжение, то введённые ограничения по зарплатам перестанут действовать 13 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, самая высокая зарплата на Украине оказалась у министра внутренних дел Арсена Авакова. Она составила более 100 тысяч гривен.