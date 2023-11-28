На Украине поменяют правила призыва Guardian: Украина намерена привлечь в ВСУ тех, кто не хочет идти на фронт

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина собирается изменить правила призыва в ВСУ с целью привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт, сообщает Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника. В рамках реализации этой идеи Киев намерен воспользоваться услугами частных рекрутинговых компаний.

Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв и убедить призывников в том, что они будут задействованы в ролях, которые будут соответствовать их навыкам, а не просто отправлены на фронт, — отмечается в публикации.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пояснил изданию, что некоторые люди «боятся умереть, боятся стрелять», но их можно привлечь к другой деятельности. Он пояснил, что ВСУ воспользуются услугами двух крупнейших в стране рекрутинговых компаний. Они должны будут искать высококвалифицированных специалистов, не желающих идти на передовую и избегающих призыва. Данилов признал, что проблемы с набором в ВСУ есть, однако попросил не преувеличивать их масштаб.

Ранее британские журналисты сообщили, что в 2022 году на Украине на военном положении находились около 1 млн солдат. Из них были убиты или ранены примерно 190 тысяч человек. До 20 тысяч мобилизованных украинцев уклонились от призыва. В среднем из четырех граждан страны только один приходит в военкомат по своей воле.