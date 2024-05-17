На Украине подписали закон о мобилизации преступников Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных на Украине

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий призывать на службу в вооруженные силы страны заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, соответствующий документ представлен на сайте Верховной рады. Согласно нему, решение вступит в силу на следующий день после опубликования.

Возвращен с подписью президента, — следует из карточки документа.

В документе говорится, что теперь мобилизации на Украине будут подлежать все осужденные. Исключением являются лица, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников и педофилов. Кроме того, призыв не коснется виновников аварий со смертельным исходом, совершенных под действием алкоголя или наркотиков. При этом для принятия таких новобранцев в украинскую армию требуется согласие командиров подразделений.

Ранее Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией на Украине. Речь идет об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, он составит до 25,5 тысячи гривен. Штраф назначается за неявку по повестке в военкомат, а также за необновление учетных данных.

Употребление наркотиков вредит здоровью.