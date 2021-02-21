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Дамба, с помощью которой Киев планирует полностью перекрыть попадание на Крымский полуостров воды, изначально строилась для решения проблем с засухой на юге Херсонской области, но строительство так и не было завершено. Об этом говорится в материале украинского интернет-издания «Страна.ua»

Когда перекрывали воду в Крым, об этом в запале геополитической борьбы никто не думал. <...> Дамбу два года строили главным образом, чтобы устранить катастрофу с мелиорацией в регионе, — говорится в статье.

Теперь киевские власти используют аргумент о лишении крымчан воды с помощью дамбы, чтобы скрыть собственную ошибку.

Правда, тут остаётся вопрос — что собрались достраивать власти, если сооружение было открыто ещё четыре года назад? — задаётся вопросом автор.

Временная дамба на Днепре был возведена ещё в 2014 году, в 2017 была построена постоянная, при этом в ней были сооружены шлюзы, с помощью которых можно возобновить подачу воды. Впоследствии стало известно, что формально дамба всё это время не работала, так как не была забетонирована её нижняя часть.

Страна четыре года не может достроить дамбу, без которой юг Херсонщины задыхается от засухи. При этом свои заявления представитель президента сопроводил «клятвами» о том, что до возвращения Крыма воду полуостров не получит. Как, видимо, и херсонские крестьяне, — отметили в публикации.

Авторы считают, что Москве нет дела до строительства дамбы на Днепре, поэтому глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что регион будет обеспечен водой без участия Украины. При этом в издании отметили, что возобновлении поставок воды могло бы стать первым шагом для налаживания отношений с Россией.

Как сообщал NEWS.ru, Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о строительстве украинской стороной дамбы в русле Северо-Крымского канала для недопущения воды на территорию полуострова. Он отметил, что это является очередным коррупционным проектом, а сам Крым без воды не останется, так как дамба не повлияет на устойчивое водоснабжение в регионе.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели