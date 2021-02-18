Аксёнов высказался об украинской дамбе для недопуска воды в Крым

https://static.news.ru/photo/d5a29d82-71c7-11eb-a50f-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о строительстве украинской стороной дамбы в русле Северо-Крымского канала для недопущения воды на территорию полуострова.

Он отметил, что это является очередным коррупционным проектом, а сам Крым без воды не останется, так как дамба не повлияет на устойчивое водоснабжение в регионе.

Устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует, — высказался Аксёнов.

Тем не менее сам факт водной блокады является государственным терроризмом, направленным против всех жителей Крыма. По словам главы полуострова, виновные в организации и исполнении соответствующего распоряжения должны понести наказание. Кроме того, Аксёнов выразил уверенность, что постройка дамбы — очередной способ растащить бюджетные средства Украины.

Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны, — добавил глава региона.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу ему была прекращена Киевом в одностороннем порядке. С тех пор водоснабжение Крыма осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения, но в последнее время они значительно обмелели, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым, назвали смешным на полуострове.