На Украине намекнули на бесполезность беспилотников Bayraktar Офицер ГУР Украины Валюх едва не назвал бесполезными беспилотники Bayraktar TB2

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Владимир Валюх едва не назвал изданию Defense News бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2. По его словам, из-за укрепления российской обороны их применение ограничено.

Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования, — заявил офицер.

В мае Центр военно-морского анализа США подтвердил, что поставляемые Украине Турцией беспилотники Bayraktar практически полностью уничтожены. Они оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны и войсками радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству турецких БПЛА Bayraktar на территории Украины, как только предприятие начнет выпускать дроны. Он отметил, что заявление гендиректора фирмы Baykar Халюка Байрактара об инвестицированных на Украину $100 млн — «попытка изобразить, что БПЛА его компании кому-то еще нужны». По его словам, Bayraktar на Украине «абсолютно никак себя не показали», а новейшие модификации данного БПЛА Анкара Киеву не продает.