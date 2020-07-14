На Украине началось расследование работы американских биолабораторий

https://static.news.ru/photo/6ac22dbe-c5df-11ea-88ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Уголовное расследование деятельности в стране американских биологических лабораторий началось на Украине. Об этом сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Несмотря на то что политическое движение является не провластным, а оппозиционным, а руководство страны «пытается скрыть всё, что происходит в этих лабораториях», всё-таки удалось вынудить правоохранительные органы заняться проверкой, с удовлетворением отметил политик.

Сегодня началось уголовное расследование по деятельности этих лабораторий как в центре, так и на местах, — цитирует РИА Новости заявление Медведчука на Международном межпартийном круглом столе «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19».

Ранее политическое движение потребовало от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что те могут стать источником эпидемий в стране.

Первым на запрос ответило посольство США, которое эти подозрения отвергло. Вслед за этим Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий. Силовики призвали оппозицию не распространять «ложную информацию» по этому поводу. Однако позднее в Минздраве подтвердили, что Соединённые Штаты предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.

Медведчук отметил, что до сих пор попытки закрыть эти лаборатории не увенчались успехом. По его мнению, их деятельность может оказывать влияние на здоровье населения.

Как писал NEWS.ru, политик высказал опасения, что биолаборатории США, которые находятся на территории Украины и выполняют задачи американского Министерства обороны, фактически являются военными базами. Он также раскритиковал позицию нынешней власти, «которая не хочет открыть правду, опасаясь гнева «вашингтонского обкома».

Вскоре депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил руководство страны в сокрытии американских биолабораторий. По данным парламентария, секретные объекты исследуют опасные инфекции и создают биологическое оружие.