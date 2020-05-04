Медведчук разглядел в лабораториях США на Украине военные базы

https://static.news.ru/photo/046529b0-8e24-11ea-986a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Виктор Медведчук/twitter.com

Биологические лаборатории США, которые находятся на территории Украины и выполняют задачи американского Министерства обороны, фактически являются военными базами. Однако это запрещено Конституцией Украины, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Ранее политическое движение потребовало от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что те могут стать источником эпидемий в стране. Первым на запрос ответило посольство США, которое эти подозрения отвергло, передаёт ТАСС.

По мнению Медведчука, необходимость размещения таких опасных объектов на территории страны в большей степени волнует Соединённые Штаты, нежели украинскую власть. Он призвал президента Владимира Зеленского «дать прямой ответ на вопрос: какое место занимает борьба с биологическими угрозами в системе национальной безопасности?».

Кроме того, в партии утверждают, что посольство США попыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.

Политик уверен, что это свидетельствует о проведении экспериментов на людях. Он также раскритиковал позицию действующей на Украине власти, «которая не хочет открыть правду, опасаясь гнева «вашингтонского обкома».

Ранее, как писал NEWS.ru, Медведчук предположил, что Международный валютный фонд вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Украины. По его словам, власть пытается любой ценой получить очередной «непонятно какой транш МВФ». При этом Киев не осведомлён о сумме кредита.