На Украине массово поджигают машины военных «Страна.ua»: В Одессе и Харьковской области сожгли три машины военнослужащих

Фото: ГСЧС Украины

Сразу три автомобиля военных сожгли в Одессе и городе Изюм в Харьковской области, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что материалы по всем трем случаям переданы в СБУ.

В Изюме неизвестные подожгли джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, транспортные средства сгорели полностью. В Одессе пострадала машина Nissan, которая принадлежала военному.

Ранее, 12 июня, военный корреспондент Александр Коц сообщил, что за последние три дня «благодарные граждане» сожгли три авто украинских военных. Журналист отметил, что машину с надписью «Эвакуация ВСУ» привезли на ремонт в Днепр. По данным военкора, ночью ее подожгли четыре партизана. Коц назвал происходящее интересной тенденцией.

До этого диверсия произошла на железной дороге в Одесской области. Инцидент случился 31 мая. Неустановленные лица попытались свести поезд с рельсов, но инцидент предотвратили сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная. Во время осмотра ж/д полотна они нашли металлические предметы, которые были установлены на рельсах. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия». Сотрудники разыскивают причастных к преступлению.