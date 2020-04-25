На Украине число безработных выросло на 121 тысячу с начала карантина

https://static.news.ru/photo/fd56f2fe-86f1-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Численность безработных на Украине достигла 426,4 тысячи человек. При этом только с начала карантина, 12 марта, в службу занятости обратились почти 121 тысяча человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве также отметили, что прогноз по сокращению числа безработных маловероятен. Наоборот, прослеживается тенденция к увеличению неработающих граждан.

В настоящее время на Украине действует карантин: закрыты торговые центры, кафе, рестораны, не работает общественный транспорт, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение. Для безработных на время карантина власти повысили минимальный размер пособия с 650 гривен до 1 тыс. гривен ($37).

Как писал ранее NEWS.ru, количество безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным, составило около 3,48 млн человек, или 4,7% экономически активного населения.