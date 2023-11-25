На российско-литовской границе встали десятки грузовиков В Калининградской области на границе с Литвой встали 80 грузовиков

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На российско-литовской границе в Калининградской области образовалась пробка из 80 грузовиков, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы. Другие 25 грузовиков, уже оформленных калининградскими таможенниками, пребывают на нейтральной полосе. Такая ситуация сложилась по причине медленной работы литовских пограничников, которые приняли всего 58 машин за минувшие сутки. Литовская сторона при этом никаких официальных заявлений по этому вопросу не делала.

25 ноября перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств. <...> Официальных разъяснений от литовской стороны не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее соседствующая с Россией Финляндия заявила о готовности закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на границе в ночь с 21 на 22 ноября. В Хельсинки заявили, что мера связана с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

До этого МИД России рекомендовал гражданам не посещать Латвию на личных автомобилях в связи с принятием новых законов. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, машины россиян могут конфисковать, если они не пройдут процедуру переоформления или не будут вывезены за пределы страны в установленный срок.