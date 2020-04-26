На Мальте не выявили ни одного случая COVID-19 впервые с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/fefc07a8-87d6-11ea-9f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fritz Photography/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Мальты планируют отменить часть ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса, так как за сутки в стране впервые с начала пандемии не было зафиксировано ни одного заражённого.

Первый инфицированный COVID-19 был зарегистрирован на Мальте 7 марта. С тех пор в стране коронавирус диагностировали у 450 человек, четверо скончались, передаёт The Guardian.

Государству, по мнению ВОЗ, отлично удалось наладить работу по тестированию населения на наличие инфекции и по отслеживанию тех, с кем контактировали заболевшие.

При этом на Мальте ввели менее жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса, нежели во многих других странах. Было запрещено собираться группами более чем три человека. Школы, аэропорты и не жизненно важные магазины закрыли, однако заводы, стройплощадки продолжали работу. Пляжи также были открыты.

Ранее NEWS.ru писал, что 7 марта на Мальте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом — пациенткой стала 12-летняя девочка. Она является гражданкой Италии и приехала на Мальту после путешествия по северным районам страны. Ребёнка госпитализировали после жалоб на недомогание. Сразу после прибытия на Мальту вся семья девочки оставалась на карантине дома по совету органов здравоохранения.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.