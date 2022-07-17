На латвийско-российской границе скопилось 1250 фур, следующих в Россию

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

1250 грузовых автомобилей ожидают въезда в РФ на латвийско-российской границе, сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу госдоходов Латвии. В ведомстве пояснили, что число грузовиков, остановившихся на пограничном переходе между Россией и Латвией в деревне Терехово, достигло 850 машин, а на другом пропускном пункте, в Гребнево, своей очереди ожидали 400 фур.

Приблизительное время ожидание на пропускных пунктах составляет шесть дней.

Помимо этого, скопление грузовиков также зафиксировали на латвийско-белорусской границе. В Службе госдоходов Латвии уточнили, что на погранпункте в Патерниеки остановилось около 150 грузовиков, в Силене — 200.

Заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева в эфире телеканала TV3 заявила, что работа таможенников осложняется информационным вакуумом из-за конфликта на Украине. По ее словам, местные таможенные службы прервали связь с российскими, поэтому отслеживать ситуацию с грузовым затором стало значительно труднее.

Ранее сообщалось, что российские туристы из Санкт-Петербурга не смогли пересечь госграницу с Финляндией без веской причины, несмотря на ранее отмененные коронавирусные ограничения со стороны Хельсинки. Пограничники из ФСБ не дали путешественникам въехать на территорию Финляндии, сославшись на отсутствие постановления правительства РФ о снятии ковидных ограничений при пересечении границы.