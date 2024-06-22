На концерте Тейлор Свифт заметили члена королевской семьи Daily Mail: принц Уильям с детьми посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Принц Уильям вечером 21 июня посетил концерт американской певицы Тейлор Свифт в Лондоне. Член королевской семьи Великобритании взял с собой детей, пишет Daily Mail. Наследник престола отметил свое 42-летие.

Помимо членов королевской семьи Зары и Майка Тиндалла, принц Уильям оказался замечен вместе с лидером лейбористов сэром Киром Стармером. Сын Карла III попал в 90-тысячную толпу в Лондоне. Принцу достался самый популярный билет. Именинник танцевал «всю ночь напролет» с десятилетним принцем Джорджем, девятилетней принцессой Шарлоттой и шестилетним принцем Луи, отмечает издание.

Уильям давно знаком с Тейлор Свифт. По данным издания, пара вышла на сцену в Кенсингтонском дворце, чтобы исполнить песню Livin' on A Prayer с Джоном Бон Джови. Выступление прошло в рамках благотворительного мероприятия в 2013 году.

Шоу 21 июня началось после того, как военный оркестр в Букингемском дворце исполнил хит Свифт Shake It Off. Так здесь отметили Eras Tour, с которым певица прибыла в столицу Великобритании. Звезда проведет в стране три вечера перед оставшимися пятью концертами в августе.

Ранее стало известно, что младшим детям принца и принцессы Уэльских будут искать работу, когда они подрастут. Речь идет о деятельности, не связанной с королевскими обязанностями.