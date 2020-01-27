Украинская журналистка Марианна Сороневич возмутилась из-за того, что Украину назвали Малороссией в эфире популярного итальянского телешоу «Наследие», которое транслирует телеканал RAI.
Инцидент произошёл 26 января во время финального тура. Участнику показали пять пар слов. Его задача состояла в том, чтобы выбрать по одному слову из пары, которое встанет в общий смысловой ряд. Авторы шоу зашифровали слово «маленький».
Малороссия — второе название Украины, — пояснил телеведущий Флавио Инсинна.
Из-за произошедшего украинская журналистка призвала всех зрителей оставить негативный отзыв на страницах телеканала в социальных сетях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.
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