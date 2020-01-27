https://static.news.ru/photo/2f45911e-412c-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская журналистка Марианна Сороневич возмутилась из-за того, что Украину назвали Малороссией в эфире популярного итальянского телешоу «Наследие», которое транслирует телеканал RAI.

Инцидент произошёл 26 января во время финального тура. Участнику показали пять пар слов. Его задача состояла в том, чтобы выбрать по одному слову из пары, которое встанет в общий смысловой ряд. Авторы шоу зашифровали слово «маленький».

Малороссия — второе название Украины, — пояснил телеведущий Флавио Инсинна.

Из-за произошедшего украинская журналистка призвала всех зрителей оставить негативный отзыв на страницах телеканала в социальных сетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.