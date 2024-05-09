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«Мы поддерживаем»: Орбан о плане Китая по Украине

Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддерживает любые международные инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине, в том числе китайский мирный план, выдвинутый в феврале 2023 года, передает ТАСС. Об этом он заявил после переговоров в Будапеште с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мы призываем к немедленному прекращению огня и мирным переговорам. Мы поддерживаем все международные усилия, направленные на достижение этих целей. Соответственно, мы поддерживаем китайскую мирную инициативу, выдвинутую председателем Си Цзиньпином, — сказал Орбан.

В 2023 году Китай призвал все стороны военного конфликта на Украине прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков.

Сообщалось, что Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса. Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу. Китайский лидер отметил, что понимает потрясение, которое кризис на Украине вызывает у европейцев.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является причиной этого кризиса, его стороной или участником. Он напомнил, что спецпосланник Пекина несколько раз приезжал на Украину, а также о гуманитарной помощи, которая была предоставлена Киеву.

Также Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса за счет проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, диалог возможен лишь при равноправном участии всех сторон в обсуждении мирных инициатив.