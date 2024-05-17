«Мы не обеднеем»: полковник призвал помочь жителям Харькова Полковник Баранец: Россия поможет жителям Харькова продуктами и медикаментами

Фото: МО РФ

Россия поможет жителям Харькова продуктами и медикаментами, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что страна от этого не обеднеет. По его словам, российские генералы не бросят десятки тысяч харьковчан.

Мы, безусловно, поможем гражданскому населению. Если Россия пришлет для харьковских граждан один-два эшелона с хлебом, водой, одеялами, медикаментами, мы от этого не обеднеем, — заявил полковник.

По словам Баранца, наступление было необходимо для того, чтобы перерезать для Вооруженных сил Украины логистику через Харьковское направление. Он уточнил, что важно поставить харьковский гарнизон «на голодный паек», чтобы украинские бойцы либо покинули город, либо подняли белый флаг.

Снаружи будет действовать российская армия, а изнутри — очень широкая сеть харьковских подпольщиков. Они уже сейчас нам серьезно помогают, — заключил он.

Ранее Баранец заявил, что у Вооруженных сил России появляется возможность окружить Харьков. Он подчеркнул, что угроза потери города, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, действительно существует. Как уточнил Баранец, Генштаб РФ грамотно рассчитал ситуацию, чтобы развернуть наступление.