«Мы допустили ошибку»: в Киеве прозвучало неожиданное заявление о России Депутат Рады Шевченко: Киев допустил ошибку, не пригласив Россию на конференцию

Власти Украины «допустили ошибку», не пригласив Россию на конференцию в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву на YouTube. По его словам, у Киева не будет еще одного шанса встретиться с Москвой, поскольку второй саммит уже не состоится.

Второго тура саммита — продолжения этого саммита — не будет... А не будет потому, что это логично: мы допустили ошибку, что не пригласили представителей России на первый саммит. Вот хотели как-то все это сделать, боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло с точки зрения наоборот, — объяснил Шевченко.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что Ирак и Иордания на самом деле не подписывали заключительное коммюнике по Украине. По данным ведомства, страны оказалась в соответствующем списке по ошибке из-за проблемы координации. В министерстве также объяснили, что все делегации заранее получают коммюнике и, если государство возражает, оно должно объявить об этом. Однако Ирак и Иордания не заявляли о своем несогласии с текстом коммюнике, в связи с чем они были добавлены в список.

Позже стало известно, что Руанда также отозвала подпись под совместным коммюнике конференции по Украине. Список стран, отказавшихся от итогового документа, увеличился до 16.