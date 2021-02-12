МВФ: работа миссии на Украине закончилась безрезультатно

https://static.news.ru/photo/97f7f2d6-6dd3-11eb-b82d-96000091f725_660.jpg Йоста Люнгман Фото: imf.org

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сообщила о завершении работы на Украине. По словам представителей организации, деятельность их специалистов не принесла никаких результатов. Они добавили, что для окончания первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

Эксперты занимались пересмотром полученной Киевом в июне 2020-го программы stand-by, заявил Йост Люнгман — представитель МВФ в Незалежной. Это означает, что следующий транш от МВФ европейская страна пока не получит. Он отметил, что аналитики МВФ с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля обсуждали с властями Украины успехи в проведении реформ, являющихся частью программы, передаёт портал, передаёт портал НВ.

Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс на пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться, — говорится с заявлении миссии МВФ.

Большая часть времени дискуссия с властями Украины шла по поводу усиления управления Нацбанком Незалежной, улучшения законодательства в сфере регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления. Кроме того, в МВФ обратили внимание на необходимость снижения фискальных дефицитов в среднесрочной перспективе.

Накануне руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что США как стратегический партнёр Киева «должны и могут» сыграть ключевую роль в прекращении военного конфликта в Донбассе. По его словам, сама Украина сделает всё для того, чтобы выполнить «принципы, заложенные в Минских соглашениях». Ермак также отметил важность присутствия в Донбассе других представителей Запада — Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции, а также заявил об актуальности переговоров по прекращению военного конфликта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина не может предоставить широкую автономию Донбассу, пока на юго-востоке страны продолжается вооружённый конфликт. Об этом заявил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. По словам первого президента Украины, в такой ситуации начинать федерализацию страны является большим риском.