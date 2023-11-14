Мужчина украл ребенка, сбежал в Россию на лодке и лишился гражданства Литвы Власти Литвы лишили гражданства сбежавшего с ребенком в Россию мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Литвы лишили гражданства 37-летнего жителя, который в конце августа текущего года украл у бывшей супруги девятимесячную дочь и сбежал с ней в Россию, сообщает Delfi. По информации издания, мужчина пересек границу на лодке. На территории России его задержали.

Литва потребовала у Москвы выдать мужчину, однако российская сторона отказалась, так как выяснилось, что он имеет гражданство РФ. При этом у властей республики не было соответствующих сведений. Этот факт Литва использовала как повод для лишения гражданства. Позднее также выяснилось, что мужчина не раз приезжал в Калининград.

Мать похищенного ребенка сообщила о пропаже после того, как мужчина не вернул ей дочь в назначенное время. Известно, что подозреваемый расстался с ней еще до рождения ребенка. В результате женщине все же удалось вернуть дочь. Для этого она приехала в Россию.

Ранее сообщалось, что власти Литвы планируют лишить гражданства российскую балерину Ильзе Лиепу. Министерство внутренних дел республики уже обязало департамент миграции начать соответствующую процедуру. Сотрудники департамента же обратились к «компетентным ведомствам» с просьбой оценить высказывания балерины в социальных сетях.