Минобороны: ВКС России уничтожили около 150 солдат ВСУ под Славянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВКС России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 95-й бригады украинских десантников в городе Славянск ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ходе брифинга он уточнил, что по результатам ракетного обстрела были уничтожены 150 солдат ВСУ и десять единиц бронетехники.

Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск ДНР. Ликвидировано до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники, — заявил Конашенков.

Представитель министерства добавил, что ВС России также нанесли удар высокоточными ракетами по центру подготовки резерва ВСУ, где проходили обучение украинские солдаты. В результате ликвидации подверглись более 100 солдат армии Украины.

Ранее Конашенков заявил, что военные двух украинских бригад из-за потерь покинули позиции в ДНР и Харьковской области. Кроме того, огневыми ударами по боевым позициям подразделений двух других бригад уничтожено более 50 солдат ВСУ и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники, добавил он.