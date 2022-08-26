Минобороны России: ВСУ бежали из Новомихайловки и Дибровного из-за потерь

Фото: МО Украины

Военные двух украинских бригад из-за потерь покинули позиции в ДНР и Харьковской области, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, огневыми ударами по боевым позициям подразделений двух других бригад уничтожено более 50 солдат ВСУ и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники, добавил он.

В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады войск Украины в Новомихайловке Донецкой Народной Республики и 93-й механизированной бригады в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий, — сказал Конашенков.

По его словам, за сутки были поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS под Одессой. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».