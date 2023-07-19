Мощные взрывы не прекращаются в Одессе почти час

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мощные взрывы раздаются в Одессе уже почти час, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Над местами ударов видны столбы дыма.

Как сообщает канал, по одесским целям наносится массированная комбинированная атака. ВКС России запустили Х-22, а ВМФ ударили «Калибрами». Также атака ведется «Шахидами». Кроме того, украинская сторона сообщает о ракетном ударе по Запорожью и взрывах в Черкасской области.

Ранее «РВ» сообщала, что еще один сильный взрыв прогремел в городе Ильичевск Одесской области. По предварительным данным, он произошел на топливном хранилище. Местные власти не комментировали ситуацию.

Также отмечается, что дроны-камикадзе «Герань» ВС РФ подлетают к украинскому городу со стороны моря. Канал добавил, что российские войска наносят удары с помощью «Калибров» и бомбардировщиков Ту-22м3.

Серия мощных взрывов прогремела ранее в нескольких украинских городах. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях страны. Местные власти информацию не комментировали. Также взрывы прозвучали в Павлограде.