Молдавия сочла ложной информацию об ударе дронов по Приднестровью Молдавия не подтвердила факт удара по Приднестровью после контактов с Киевом

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Правительство Молдавии сочло неподтвержденной информацию о запуске дронов-камикадзе с территории Украины на военную часть в приднестровском Тирасполе, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции молдавского кабинета министров. Ведомство заявило, что специалисты пришли к такому выводу, изучив видеоматериалы и обменявшись контактами с Киевом.

Власти Кишинева, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на приднестровский регион, — говорится в тексте.

В Бюро по реинтеграции объяснили, что военная техника, представленная на кадрах, не работает уже несколько лет. Ведомство считает инцидент попыткой вызвать страх и панику в регионе.

Министерство государственной безопасности ПМР сообщило об атаке дронов-камикадзе на военную часть днем 17 марта. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело.

Позднее телеканал «ТСВ Приднестровье» опубликовал кадры последствий атаки. На видео показаны сгоревшие обломки военного вертолета. Предварительно установлено, что прилет БПЛА зафиксировали со стороны Клеверного моста. Происшествие обошлось без человеческих жертв.