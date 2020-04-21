Молдавия направит полученный от РФ кредит на ликвидацию последствий COVID-1

https://static.news.ru/photo/1d42bf12-83b4-11ea-abf0-fa163e074e61_660.jpg Ион Кику Фото: Mo Tongshe/MOLDPRES/Global Look Press

Предоставленный Россией кредит в €200 млн Молдавия направит на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр республики Ион Кику.

Он отметил, что условия кредита приемлемы для Кишинёва — он предоставлен на 10 лет под 2% годовых.

Мы можем брать эти деньги по мере необходимости. Естественно, в этом году мы возьмем, так как они нам нужны, — цитирует молдавского премьера ТАСС.

Он добавил, что республика, если появится такая возможность, вернёт заём досрочно.

По словам Кику, российский кредит, а также помощь от МВФ в размере €235 млн, покроют половину дефицита бюджета Молдавии, возникшего из-за введения чрезвычайного положения в связи с пандемией.

Как ранее писал NEWS.ru, Кишинёв и Москва договорились о предоставлении кредита 17 апреля. Посол республики в России Андрей Негуца подписал соответствующее соглашение с руководством Минфина РФ.