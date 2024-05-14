Молдавия и Евросоюз заключат новое соглашение на следующей неделе FT: Молдавия и Евросоюза заключат соглашение по безопасности

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Евросоюз и Молдавия на следующей неделе заключат соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, сообщила со ссылкой на проект документа газета Financial Times. Кишинев усилит обмен разведанными с Брюсселем, молдавские вооруженные силы также смогут принимать участие в совместных военных учениях.

Кроме того, Молдавия присоединится к совместной программе закупок оружия в рамках Евросоюза, выяснили в FT.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком. По ее словам, Санду «переписала людей буквально».

Дипломат рассказала, что в документальной литературе и истории есть описания того, как Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт. Он должен был соответствовать представлению об арийцах, пояснила она.

До этого представитель МИД РФ описала ситуацию с массовыми проверками россиян в аэропорту Кишинева фразой «демократия по Санду». До этого лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор рассказал, что «людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой».