Глава МО Британии: истребитель РФ выпустил ракету в военный самолет страны

Фото: IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Бен Уоллес

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком 29 сентября, сообщает Reuters. По словам главы ведомства, инцидент произошел в небе над Черным морем. Уоллес отметил, что после этого британская авиация прекратила патрулирование данного участка воздушного пространства. Глава военного ведомства Соединенного королевства доложил о случившемся российскому коллеге Сергею Шойгу.

В ответе министра обороны России от 10 октября говорится, что они провели расследование обстоятельств инцидента и констатировали техническую неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, — заявил Уоллес.

Он добавил, что отныне британские самолеты-разведчики сопровождают конвои истребителей.

Как сообщает Euronews, Уоллес не считает, что запуск ракеты со стороны российского истребителя стал попыткой преднамеренной эскалации.

Мы не считаем это преднамеренной эскалацией со стороны русских, наш анализ подтверждает, что это был сбой, — заявил Уоллес парламенту.

Ранее стало известно, что два многоцелевых истребителя четвертого поколения ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon НАТО с позывными PSYCHO 61 и PSYCHO 62 были замечены недалеко от Крыма с помощью сайта FlightRadar24. 18 октября они вылетели с королевской военной авиабазы Акротири на острове Кипр, в районе 13:00 мск оказались в воздушном пространстве Румынии, затем вблизи Одесской области, а после направились в сторону Крыма.